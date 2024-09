Neue TV-Show: Warum Katrin Bauerfeind von Tom Kaulitz überrascht war

Was hat Sie am meisten überrascht, als die Kinder losgelegt haben mit den Ideen?

Bauerfeind: Am Überraschendsten ist, dass Kinder, wenn du sie fragst: «Wer soll denn moderieren?», sagen: «Der Bill kann schon auch mitmachen, aber ich bin der beste Moderator für diese Show.» Sie haben ein so irres Selbstbewusstsein. Ich wäre in dem Alter nicht so gewesen und hätte mich viel mehr hinterfragt und grossen Respekt vor den Erwachsenen gehabt. Kinder heute sagen einfach: «Streng dich an, damit wir den Pokal gewinnen.» Oder: «Zeig' mal, was du kannst.» Das lieb ich.