Neue TV-Show «Werwölfe»: Strategen statt Reality-Stars

Strategen statt Reality–Stars in «Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung»

Ein wichtiger Unterschied zu anderen Reality–Formaten liegt in der Auswahl der Kandidaten. Mit dabei sind Menschen mit echten Berufen und besonderen Fähigkeiten – von Schachgrossmeistern über Pokerspielerinnen bis hin zu Cyber–Security–Experten. Diese Mischung sorgt für ein viel ruhigeres, strategischeres Klima, mit weniger Trash–Elementen und mehr psychologischem Feingefühl. Wer gewinnen will, braucht keine laute Präsenz, sondern muss Menschen lesen, bluffen, überzeugen – und im richtigen Moment belügen können.