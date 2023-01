Harrys Memoiren «Spare» erscheinen offiziell am heutigen Dienstag (10. Januar). Darin greift er vor allem seinen Bruder Prinz William (40), aber auch seinen Vater König Charles (74) und seine Stiefmutter, Queen Consort Camilla (75), an. Im Dezember hatte er zusammen mit Meghan in der Netflix-Doku «Harry & Meghan» bereits gegen die königliche Familie ausgeteilt. Beides scheint sich nun in den Umfragewerten niederzuschlagen. Die Sussexes waren Anfang 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten und leben mit ihren beiden Kindern, Archie (3) und Lilibet (1), in Kalifornien.