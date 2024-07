Neue US-Einreisebestimmungen: Müssen Hunde draussen bleiben?

Hunde aus Hochrisikoländern

War ein Hund im letzten halben Jahr in einem der Länder mit erhöhtem Risiko, erschwert sich die Einfuhr. Wurde das Tier in den USA geimpft, wird neben den bereits aufgeführten Bedingungen eine Impfbescheinigung oder ein Gesundheitszeugnis benötigt. Diese müssen von einem vom US–Landwirtschaftsministerium (USDA) akkreditierten Tierarzt ausgefüllt und vom Ministerium anerkannt werden. Hunde können dann einmalig per Flugzeug, Schiff oder an einer Landesgrenze einreisen, solange der Ort mit dem in dem CDC–Formular angegebenen übereinstimmt. Weitere Einzelheiten sind auch hier in ausführlicher Form auf der CDC–Website zu finden.