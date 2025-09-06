Neue Videospielverfilmung: Prime Video plant «Life is Strange»-Serie

In der Serie wird aber offenbar zunächst die Geschichte des ersten Spiels erzählt. Für Showrunner Covell sei dies eine grosse Ehre. «Ich bin ein grosser Fan des Spiels und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den unglaublichen Teams von Square Enix, Story Kitchen und LuckyChap», wird er von «Variety» zitiert. «Ich kann es kaum erwarten, die Geschichte von Max und Chloe mit anderen Spielern und neuen Zuschauern zu teilen.» Covell ist vor allem für die Netflix–Serie «The End of the F***ing World» bekannt, die auf einer Graphic Novel basiert. Prime Video konnte zuletzt mit «Fallout» eine erfolgreiche Videospielverfilmung liefern, die in diesem Jahr mit einer zweiten Staffel weitergeht.