Eine der Frauen, die sich in der Berichterstattung Jasmin Stevens nennen lässt, berichtet von Vorfällen, die mehr als 20 Jahre zurückliegen sollen. Im Alter von 17 Jahren habe sie Lindemann demnach bei einer Autogrammstunde persönlich kennengelernt, anschliessend habe sie sich zusammen mit einer Bekannten mit Lindemann in Berlin in einer Bar getroffen. Dort sei auch Flake dazu gekommen. Anschliessend sei sie ohne ihre Begleitung mit den beiden älteren Musikern in ein Landhaus in Brandenburg gefahren.