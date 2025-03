Neue Vorwürfe gegen Sean «Diddy» Combs: Angestellte zu Sex gezwungen?

So geht es vor Gericht für Diddy weiter

Der Prozess gegen Sean «Diddy» Combs soll am 5. Mai 2025 beginnen. Der seit September 2024 in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte muss sich dann in über 100 Fällen verantworten. Ihm wird unter anderem Erpressung oder sexuelle Ausbeutung etlicher Frauen und Männer vorgeworfen. Er soll etwa Frauen unter Drogen gesetzt haben, um sie bei Sexpartys einsetzen zu können.