Neue Weihnachtsalben 2024: Besinnliche Songs für das Fest

«Merry Christmas (30th Anniversary Edition)» von Mariah Carey

Während sich Hudson in einem Interview als «Prinzessin von Weihnachten» bezeichnet, würde sie der «Königin von Weihnachten» niemals die Krone stehlen, wie sie selbst sagt. Denn auf dem Thron ist und bleibt für sie Mariah Carey (55). Diese feiert 2024 das Release–Jubiläum ihres Albums «Merry Christmas», das am 1. November 1994 veröffentlicht wurde und ihren globalen Hit «All I Want for Christmas Is You» beinhaltete.