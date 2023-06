Weit häufiger als in der Realität wurde das Weltall nun schon in Büchern, Filmen und Serien bereist. Entsprechend anspruchsvoll ist es geworden, die schiere Unendlichkeit des luftleeren Raums weiterhin innovativ auf Papier, Leinwand oder eben den TV-Bildschirm zu bannen. Die neue Serie «The Ark» von Schöpfer und Showrunner Dean Devlin (60), die ab dem 22. Juni auf dem Sender SYFY anläuft, schickt sich dank ihrer interessanten Ausgangslage an, genau das zu tun. Denn was geschieht, wenn von einem Moment auf den nächsten ein ebenso gewaltiges wie schwer beschädigtes Raumschiff nur noch mit All-Azubis an Bord durchs Vakuum trudelt?