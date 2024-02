Neue Werbekampagne mit Verona Pooth - und ihren Söhnen

Können Sie sich an das Lieblingsrezept ihrer Mutter erinnern? Was verbinden sie damit noch?

Pooth: Meine Mamita war eine grossartige Köchin und das sage ich von ganzem Herzen. Ich habe nie mehr jemanden getroffen, der so gut kochen konnte wie sie. Wenn sie abends von der Arbeit kam, zog sie ihre Schuhe aus, ging in die Küche und ab da an konnte man sie nicht mehr ansprechen. So bin ich aufgewachsen. Wenn ich krank war, machte sie die weltbeste Hühnersuppe. So eine habe ich nie wieder in meinem Leben gegessen. Es gab auch keinen Abend ohne ein tolles Essen auf dem Tisch. In den Achtzigern war das alles gar nicht so typisch, normalerweise assen alle Abendbrot, während wir Salat und ein wirklich ganz hochwertig gekochtes Essen zu essen bekamen. Das war ein Luxus, den ich damals gar nicht einschätzen konnte. Ich vermisse meine Mamita sehr. Sie war für mich die beste Köchin aller Zeiten. Ein Lieblingsgericht habe ich nicht, weil alles so toll schmeckte, was sie kochte.