Neue ZDF-Serie «The Comeback»: Bill Kaulitz übernimmt die Hauptrolle

Erfahrungen vor der Kamera sammelte Bill Kaulitz ausserdem in verschiedenen Castingshows: «Deutschland sucht den Superstar» (2013, Jurymitglied, RTL), «Germany‹s next Topmodel» (2019, 2021, Gastjuror, ProSieben), «Queen of Drags (2019, Jurymitglied, ProSieben), »The Voice of Germany« (2023, Coach, ProSieben), als »That›s My Jam«–Moderator (2023, RTL+) sowie als »Wer stiehlt mir die Show «– und »LOL: Last One Laughing"–Teilnehmer (2023, 2024).