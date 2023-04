Chris Evans (41) verspricht Gastauftritte von Marvel-Stars in seinem neuen Film «Ghosted». Dies verkündete der ehemalige Captain-America-Darsteller in einem Interview in der TV-Sendung «Good Morning America». «Es gibt einige Cameos, das ist richtig. Können wir das verraten?», sagte der Schauspieler. Die Antwort gab er selbst: «Ich schätze, das können wir.»