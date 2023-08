Peretz und Kirel machten ihre Beziehung erst am vergangenen Donnerstag offiziell. Vor dem Abflug nach München zur Vertragsunterzeichnung zeigten sie sich Arm in Arm am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv den Fotografen. Und auch zu Peretz' erstem Bayern–Spiel in der Münchner Allianz Arena begleitete Kirel ihren neuen Freund am Sonntagnachmittag. Bilder aus dem Stadion zeigen die beiden eng umschlungen auf der Tribüne.