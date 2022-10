Neuer britischer Premier: Die Welt begrüsst Rishi Sunak im Amt

«Glückwünsche an Rishi Sunak, der zum Premierminister des Vereinigten Königreichs ernannt worden ist», schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (44) bei Twitter. Gemeinsam wolle man die aktuellen Herausforderungen in Angriff nehmen, «darunter den Krieg in der Ukraine und seine vielen Auswirkungen auf Europa und die ganze Welt».