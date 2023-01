Wie erklären Sie sich den Erfolg der Show, warum schalten Jahr für Jahr Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein?

Köppen: Da kann man wahrscheinlich auf die Genese von Reality-TV schauen. Der Dschungel war relativ früh dabei, wenn es um diese Art von Fernsehen geht. Ein Vorreiter. Die Mutter all dieser Formate hier bei uns. Am Ende ist es das Beobachten von prominenten Menschen, die man im besten Fall kennt. Erlaubter Voyeurismus. Wahrscheinlich hat jeder diese Neugierde in sich, wie sich Menschen in solchen Situationen verhalten, die sie in ihrem Leben noch nie erlebt haben. Ganz banale Dinge, wie fünf Tage wenig zu Essen, reichen da schon. Über die Dynamik, die in einem Camp entsteht, wurden schon Doktorarbeiten geschrieben. Deshalb ist die Auswahl der Kandidaten auch so schwer und spannend. Als Fernsehmacher hofft man zu wissen, wie die verschiedenen Charaktere ticken und auf einmal ist alles doch ganz anders. So wie im echten Leben kann alles passieren und wir alle dürfen dabei sein.