Neuer «DSDS»-Star Isi Glück im «Playboy»: «Ich war eine Spätzünderin»

Dass sie zu ihrem Selbstbewusstsein gefunden hat, habe sie vor allem ihrem Mann zu verdanken, verrät die Sängerin in dem Magazin weiter. «Ich weiss nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat mir gezeigt, dass ich gut bin, wie ich bin. Ich würde mich auch freuen, wenn ich mit diesen Fotos Frauen dazu inspirieren kann, sich selbst so zu lieben, wie sie sind.» Man müsse nicht immer laut sein, um stark zu wirken, so Isi Glück. «Man kann auch leise sein, dafür muss man sich nicht klein machen. Wir fühlen uns nicht an jedem Tag gleich, und wir dürfen jedes Gefühl rauslassen. Das gehört zu uns Menschen dazu, diese vielen Facetten machen uns doch aus. »