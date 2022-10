«Etwas wirklich Gruseliges»

Das Studio beschreibt den Film «A Haunting in Venice» laut «The Hollywood Reporter» als «übernatürlichen Thriller». Weiter heisst es über den Inhalt: «Poirot ist jetzt im Ruhestand und lebt im selbst auferlegten Exil in der glamourösesten Stadt der Welt und nimmt widerwillig an einer Séance in einem verfallenen, verwunschenen Gebäude teil. Als einer der Gäste ermordet wird, gerät der Detektiv in eine finstere Welt voller Schatten und Geheimnisse.»