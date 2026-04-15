Neuer «Herr der Ringe»-Film: Jamie Dornan wird zu Aragorn

Die Stars des neuen «Der Herr der Ringe»–Films stehen fest. Laut «The Hollywood Reporter» haben Warner Bros. und New Line im Rahmen der CinemaCon in Las Vegas verkündet, wer für «The Hunt for Gollum» vor der Kamera steht. Zu den Neuzugängen im Cast gehört «Fifty Shades of Grey»–Star Jamie Dornan (43), der Streicher alias Aragorn spielen wird. Wie die Schöpfer des Films auch in den sozialen Medien bekannt gaben, tritt der Schauspieler damit in die Fussstapfen von Viggo Mortensen (67), der die Figur in der ursprünglichen «Der Herr der Ringe»–Trilogie verkörperte.