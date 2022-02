Neuer «Herr der Ringe»-Film kommt im April 2024

In gut zwei Jahren kehrt die Welt von Mittelerde wieder zurück auf die grosse Leinwand. Wie «Variety» berichtet, soll «The War of the Rohirrim» am 12. April 2024 in die Kinos kommen. Der Animationsfilm soll etwa zwei Jahrhunderte vor den Ereignissen von «Der Hobbit» und «Der Herr der Ringe» spielen.