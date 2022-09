Neuer Höhner-Sänger Patrick Lück: «Es wäre fatal, Henning zu kopieren»

Lück: Eine Band, die 50 Jahre gemeinsam so eine Erfolgsgeschichte schreibt, gibt es nicht so oft. Dementsprechend fühle ich mich geehrt, dabei zu sein. Auch wenn ich aufgrund der Kürze der Zeit, die ich jetzt bei den Höhnern bin, noch keinen grossen Anteil an diesen Erfolgen habe. Es lässt einen positiv in die Zukunft schauen. Was will man als neuer Frontmann mehr, als dass man auf ein solches Fundament von grossartigen Songs bauen kann? Ich habe in den letzten Monaten durch die Recherchen zu unserer Ausstellung und dem Jubiläums-Buch viel über die Geschichte und Philosophie der Höhner gelernt. Auch das hilft mir, das Höhner-Gen zu verinnerlichen und die Tradition mit den neuen Ideen der Band zu vereinen und so die Geschichte erfolgreich weiterzuschreiben.