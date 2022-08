Neuer «House of the Dragon»-Teaser: Krieg und jede Menge Drachen

Am kommenden Sonntag startet der mit Spannung erwartete «Game of Thrones»-Ableger «House of the Dragon» in den USA, in Deutschland ist es bereits in der Nacht auf den 22. August bei Sky/Wow so weit. Um den Fans von Westeros und Umgebung noch einmal gehörig Lust auf die neue Serie zu machen, hat HBO Max noch einmal einen stimmungsvollen Teaser bei Twitter veröffentlicht. Der verspricht nicht nur die üblichen Macht-Intrigen, sondern auch jede Menge Action - und noch mehr Drachen.