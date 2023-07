Weltweit noch ein mageres Ergebnis bisher

Der Film, der in der vergangenen Wochen in den Kinos angelaufen ist, spielte laut «Deadline» 60 Millionen US-Dollar (etwa 56 Millionen Euro) in insgesamt 4.600 US-Kinos ein, weltweit waren es demnach 130 Millionen US-Dollar (ca. 119 Mio. Euro). Das seien zehn Millionen weniger als vorhergesagt, heisst es bei dem US-Branchenportal. Dort wurde der Kinostart des Streifens zudem als ein «katastrophales Ergebnis» für einen Film dieses beliebten Franchise bezeichnet.