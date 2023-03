Im September 2021 sei er in Kontakt mit der Produktionsfirma von «Die Höhle der Löwen» getreten und sei nun fester Teil der Jury, erklärte der Unternehmer im März 2023 im Interview mit der «Bild»-Zeitung. «Ich will auf jeden Fall die nächsten Jahre dabeibleiben. Ich liebe diesen Job. Die grossartigen Produkte und Ideen der Gründer. Das ist fantastisch.» Seine Firma vertreibe Food-Artikel in allen Temperaturbereichen von Tiefkühlung bis Ultrafrische sowie Healthcare-Produkte und Non-Food-Produkte in den internationalen Handel. «Das ist ein Riesenvorteil für mich gegenüber den anderen Löwen. Insbesondere in Bezug auf die komplexen Logistikwege.»