Neuer James-Bond-Roman: 007 schützt Krönung von König Charles III.

Am 6. Mai werden Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) in der Londoner Westminster Abbey feierlich zum König und zur Königin Grossbritanniens gekrönt. Wie «Variety» berichtet, hat der Verlag Ian Fleming Publications zur Feier dieses Anlasses einen neuen James-Bond-Roman in Auftrag gegeben. Autor Charlie Higson (64) verfasst demnach eine 007-Geschichte, die sich am 4. Mai und damit zwei Tage vor der Krönung von König Charles in London abspielt. Für den Superspion gilt es, eine Störung des festlichen Ereignisses zu verhindern.