Neuer Jim-Jarmusch-Film: Adam Driver und Mayim Bialik im Cast

Anfang des Jahres wurde Blanchett bei Dreharbeiten in Irland gesichtet. In dem Film trägt sie offenbar einen braunen Bob und eine grosse Brille, wie Bilder vom Set zeigen, die der britischen «Daily Mail» vorliegen. Co–Star Vicky Krieps scheint ebenfalls eine grössere Verwandlung für ihre Rolle hinzulegen, sie sah man mit rosafarbenen Haaren und pinkem Mantel. Gemäss «Variety» wurde die Produktion von «Father Mother Sister Brother» kürzlich in Paris abgeschlossen. Die Postproduktion in New York sei im Gange und der Film werde voraussichtlich noch in diesem Jahr fertiggestellt.