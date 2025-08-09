Neuer Job: Aline Abboud wechselt in die Politik

Neue Aufgabe unter SPD–Ministerin

Abboud wird künftig im Team von Ministerin Reem Alabali–Radovan (SPD) arbeiten. Zu der Meldung schrieb sie: «Manchmal muss man die Richtung ändern, um den eigenen Weg zu finden.» Zudem bedankte sie sich bei der Politikerin für das Vertrauen und erklärte, sie freue sich sehr auf «die neue Aufgabe, das tolle Team und die internationalen Themen». Offenbar ist der Karriereschritt für die 37–Jährige noch nicht ganz greifbar: «Ich kann es immer noch nicht fassen», hiess es unter dem Post.