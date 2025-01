Neuer Job für Boris Becker: Er startet Podcast mit Andrea Petković

In der ersten Folge erzählt Petković, dass es natürlich schon viele Podcasts gebe, aber «so einen wie diesen gibt es nicht». Denn an ihrer Seite sei die Legende Becker – «the one and only» – , und sie freue sich, dass er sie angerufen und gefragt habe. Becker verrät, dass er «schon länger mit dem Gedanken schwanger» gegangen sei, einen Podcast zu machen. Doch dafür brauche er «einen Partner», der sich im weiblichen Tennis auskenne und noch nicht allzu lange im Ruhestand sei.