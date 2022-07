Kaley Cuoco

Ungleich umtriebiger als Galecki war Kaley Cuoco, in der Serie und zeitweise im echten Leben dessen (Teilzeit-)Partnerin. Die Penny-Darstellerin spricht seit 2019 die Joker-Gespielin Harley Quinn in der gleichnamigen Animationsserie. Das bisherige Highlight ihrer Post-«TBBT»-Karriere war aber die Hauptrolle in «The Flight Attendent». In der Comedy-Thrillerserie spielt sie eine alkoholabhängige Flugbegleiterin, die eines Tages neben einer Leiche aufwacht. Cuoco könnte aber noch höher fliegen. Als Nächstes soll sie in einer Miniserie Hollywood-Legende Doris Day (1922-2019) verkörpern.