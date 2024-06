Neuer Job: Geht es für Joachim Llambi bei «Let's Dance» weiter?

«Die ‹Let›s Dance'–Familie braucht sich keine Sorgen machen»

«Na ja, das ‹Riverboat› läuft auch freitags abends – so wie ‹Let›s Dance' – live», zitiert RTL Llambi. «Und die ‹Let›s Dance‹–Familie braucht sich keine Sorgen machen. Es ist schon so getaktet, dass ich schon immer bei ›Let‹s Dance› dabei sein darf!» Ein Ausscheiden des Jurors wäre auch ein Unding gewesen, hiess es im Februar doch erst, dass das bewährte Trio aus Llambi, Motsi Mabuse (43) und Jorge González (56) die Verträge mit RTL verlängert habe. «Wir haben letztes Jahr den laufenden Vertrag vorzeitig um gleich mehrere Jahre verlängert, ich denke, das dürfen wir ruhig verraten», sagte González. Die Jury werde «nicht gewechselt wie eine Unterhose», fügte Llambi an.