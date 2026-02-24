Neuer Lebensstil: Daniela Katzenberger hat Freunde «aussortiert»

Daniela Katzenberger (39) hat sich zum Sportfan entwickelt – ihr neuer Lebensstil kommt aber offenbar nicht bei allen Fans und Freunden gut an. In einem RTL–Interview verriet der TV–Star nun, dass es nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch im privaten Umfeld stellenweise an Unterstützung mangelte.
Katzenberger hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren durch regelmässiges Training und Ernährungsumstellung über zehn Kilo abgenommen. Im Netz hätten sich deshalb Follower beschwert, dass sie mit ihrem Fitnesswahn «nerve». Andere Fans erklärten, die 39–Jährige hätte ihnen vorher besser gefallen.
Freunde wurden «aussortiert»
Wie Katzenberger RTL nun weiter erzählte, habe ihr so etwas im Freundeskreis niemand persönlich gesagt, aber auch hier habe sie bei manchen Personen gemerkt, dass Komplimente zu ihrem Abnehmerfolg ausblieben, und sie sich nicht bestärkt fühlte. Diese Menschen seien jetzt «aussortiert», so Katzenberger.
Ehemann Lucas Cordalis' Wunschvorstellung, was seine Gattin betrifft, wären unterdessen «zehn Kilo mehr und die Zufriedenheit von jetzt», wie Katzenberger ebenfalls verriet. Für sie gibt es dennoch keinen Weg zurück. Unter anderem auch, weil ihr der Sport neue mentale Stärke und Selbstbewusstsein gebracht habe.
Neuer Bodybuilding–Wettkampf steht an
Für dieses Jahr hat sich Katzenberger – die aus gesundheitlichen Gründen zudem eine Brustverkleinerung vornehmen liess – ein neues sportliches Ziel gesetzt: Im Herbst will sie erneut bei einem Bodybuilding–Wettkampf antreten. Die Herausforderungen, die sie bei ihren bisherigen Wettbewerben meistern musste, zeigte sie nicht nur in ihrer VOX–Doku–Soap, sondern beschrieb sie auch in ihrem Buch «Katze goes Muskelkater – Pfoten hoch, raus aus dem Körbchen! Mein Krafttraining für dich».
Vor allem die Wochen vor den Bodybuilding–Turnieren musste offenbar Katzenbergers Familie mitleiden. «Eine Art Folter–Hunger–Überlebenskampf» beschreibt sie die Vorbereitungszeit, in der ihre Laune durch die spezielle Wettkampfdiät im Keller war. Für Lucas und sie sei es «eine krasse Beziehungsprobe» gewesen: «Wir haben jedenfalls eine Zeit lang in getrennten Zimmern geschlafen. Haben uns 15–mal pro Tag gestritten. Mindestens. Und fast genauso oft wollten wir uns scheiden lassen.»