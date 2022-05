Neuer «Lightyear»-Trailer: So klingt Tom Wlaschiha als Buzz Lightyear

«Bis zur Unendlichkeit - und noch viel weiter!» Am 16. Juni startet «Toy Story»-Space-Ranger Buzz Lightyear in sein erstes eigenes Kino-Abenteuer. Hierzu hat Disney nebst Animationsschmiede Pixar nun einen neuen deutschen Trailer veröffentlicht. Haupt- und Titelfigur Buzz Lightyear wird darin von «Game of Thrones»-Schauspieler Tom Wlaschiha (48) gesprochen.