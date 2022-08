Neuer Look: Halle Berry überrascht mit lilafarbenen Haaren

Halle Berry (55) experimentiert gerne mit ihrem Styling. Das beweist sie nun erneut und zeigt sich ihren Fans in einem Instagram-Post mit einer neuen Haarfarbe - die Locken der Schauspielerin erstrahlen in Lila! «Ich weiss, ich sehe aus, als würde ich nichts tun, aber meine Haare sind ziemlich beschäftigt», schreibt sie mit einem lachenden Emoji zu den beiden Schnappschüssen, auf denen sie zum einen in die Ferne blickt und zum anderen in die Kamera lächelt.