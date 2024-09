Neuer Look? Prinz William bleibt seinem Bart nach der Sommerpause treu

Botschaft aus der Auszeit

Prinz William und Prinzessin Kate meldeten sich während ihrer Auszeit und wandten sich am 11. August, dem Tag der Abschlussfeier der Olympischen Spiele, mit einer Botschaft an die britischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Paris. «Gut gemacht, britisches Team, was für eine unglaubliche Reise! Jeder Athlet hat immensen Einsatz, Herz und Leidenschaft gezeigt. Ihr habt uns alle so stolz gemacht», hiess es auf ihrem Instagram–Account. In dem Clip erschienen William und Kate im legeren Freizeit–Outfit, doch besonders Williams Dreitagebart überraschte die Fans positiv. «Ihr seht beide fantastisch aus!!! Ich liebe das Gestrüpp, Will und Catherine, ihr seht umwerfend aus!», hiess es etwa in den Kommentaren des Beitrags.