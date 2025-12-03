Neuer Look? So gelingt die Style-Veränderung

2. Aktuellen Stil analysieren

Danach steht die Bestandsaufnahme an. Welche Teile aus dem Kleiderschrank passen zum neuen Look? Wie lassen sie sich kombinieren? Und welche Teile sollten gespendet oder verkauft werden, weil sie kaum getragen wurden? Oft zeigt sich, dass die vorhandene Garderobe schon einiges für den neuen Style bereithält. Basics wie unifarbene Shirts, Jeans und Röcke sind besonders wandelbar. Auch Kleider können mit dem richtigen Layering eine ganz andere Wirkung erhalten.