Neuer Look: Sophie Turner ist jetzt brünett

Lange war Sophie Turner (29) als Blondine unterwegs – doch damit ist jetzt Schluss. Beim Newport Beach Film Festival UK, das am Donnerstagabend im Londoner Nobelhotel Raffles stattfand, präsentierte sich die Schauspielerin mit dunkelbraunem Haar. Dieses trug sie offen gestylt über die Schultern.
Zu ihrem neuen Look kombinierte Turner einen grünen Zweiteiler mit abgesetzten Nähten aus einem Lederrock und einer hochgeschlossenen Jacke. Hohe schwarze Lederstiefel komplettierten ihr Outfit für den glamourösen Abend.
Blond, rot oder braun?
Der neue Look der 29–Jährigen dürfte nicht zufällig kommen. Derzeit steht Turner für die neue «Tomb Raider»–Serie vor der Kamera, in der sie die Kult–Figur Lara Croft verkörpert. Wenige Tage vor dem Festival war sie bereits mit dunklem Haar beim Dreh von actiongeladenen Kampfszenen in der englischen Grafschaft Surrey gesichtet worden. In der Rolle tritt Turner in die Fussstapfen von Angelina Jolie (50) und Alicia Vikander (37), die Lara Croft zuvor auf der Kinoleinwand verkörpert hatten.
Tatsächlich hat Turner im Laufe ihrer Karriere schon einige Farbwechsel hinter sich. Als Sansa Stark in «Game of Thrones» war sie jahrelang mit rotem Haar zu sehen, privat trug sie ihre natürlichen blonden Haare.
Auszeichnung mit Artist of Distinction Award
Bei dem britischen Filmfestival wurde Turner mit dem Artist of Distinction Award ausgezeichnet. Der Preis ehrt etablierte Talente, deren Arbeit über mehrere Jahre hinweg einen bedeutenden Einfluss auf die Unterhaltungsindustrie in Grossbritannien und Irland hatte. Die Schauspielerin hat sich als eine der vielseitigsten britischen Darstellerinnen ihrer Generation etabliert.
Turner war nicht die einzige Preisträgerin des Abends: Auch die Schauspieler Jack O'Connell, Sam Claflin, Shirley Henderson und Timothy Spall wurden als Artists of Distinction geehrt. Den prestigeträchtigsten Preis des Abends, den Icon Award, erhielt Komikerin Jennifer Saunders.