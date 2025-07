Neuer Miteigentümer: Snoop Dogg kauft sich bei Fussballklub ein

Auch diese Promis investierten in Vereine

Neben Snoop Dogg gibt es eine Reihe an weiteren Promis, die in Fussballklubs investiert haben. Kürzlich wagten Claudia Schiffer (54) und Ehemann Matthew Vaughn (54) den Schritt. Die Schauspielerin und der Filmproduzent sind nun Minderheitsanteilseigner des Premier–League–Klubs Brentford FC. Ryan Reynolds (48) und Rob McElhenney (48) übernahmen 2020 den Verein AFC Wrexham, der in diesem Jahr in die zweite englische Liga aufstieg.