Neuer «München Mord»-Krimi: Franz Dinda als «junger Omar Sharif»

Der Schauspieler, Autor und Künstler Dinda kam am 25. März 1983 in Jena, Thüringen, zur Welt und feiert in wenigen Wochen seinen 40. Geburtstag. Kurz vor der Wende verliesse seine Mutter mit ihm die DDR. Nach Ausflügen in die Musik und Moderation zog er nach dem Abitur aus dem Stuttgarter Raum nach Berlin, wo Dinda auch heute noch lebt. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.