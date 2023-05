Neuer München-«Tatort»: Lohnt sich das Einschalten bei «Game Over»?

Lohnt sich das Einschalten?

Ja. Der Krimi des Heidelberger Regisseurs Lancelot von Naso (47) ist spannend, atmosphärisch inszeniert, gewitzt geschnitten und sehr gut besetzt. Ausserdem ist für alle, die bisher nicht so viel mit Gaming-Turnieren am Hut hatten, der Einblick in diese Szene interessant. Chats, Cheats, Bitcoins, Spielsucht und Co. inklusive. Oder um die Turnier-Veranstaltung in der Messehalle mit Leitmayrs Worten zu beschreiben: «Leute, die Leuten dabei zuschauen, wie sie auf Bildschirme schauen.» Und auch Batic fehlt der nötige Ernst, wenn er auf Leitmayrs Frage «Ich dachte Counterstrike ist out» und Kallis Antwort «Das ist ein Klassiker» trocken sagt: «Bananasplit auch».