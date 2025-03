Neuer Nationaltrainer: Wird Thomas Tuchel die England-Hymne mitsingen?

Im Oktober vergangenen Jahres wurde Ex–Bayern–Coach Thomas Tuchel (51) als englischer Nationaltrainer vorgestellt, jetzt wird es langsam ernst. Am 21. März steht Tuchels erstes Spiel an der Seitenlinie an – die WM–Qualifikationspartie gegen Albanien. Die englische Presse treibt im Vorfeld unter anderem die Frage um, ob der bislang dritte ausländische Nationaltrainer der Three Lions auch die legendäre Hymne «God Save the King» mitsingen wird. Auf die Frage während einer Pressekonferenz hatte Tuchel eine besondere Antwort parat.