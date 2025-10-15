Neuer Netflix-Weihnachtsfilm mit Alicia Silverstone und Oliver Hudson

Kinder der Hauptdarsteller sind mit dabei

In dem Film spielt neben Melissa Joan Hart (49) auch Oliver Hudsons Sohn Wilder (18) mit. Er gibt sein Schauspieldebüt als Sohn von Everett, der Figur seines Vaters. Wie Hudson dem «People»–Magazin verriet, habe sein Sohn gerade einen Schauspielkurs absolviert, als er die Rolle bekommen habe. Bei einer Szene sei er besonders nervös gewesen, machte seinen Vater jedoch sehr stolz. «Und ich sitze da und höre in dem Film zu, und nach seiner ersten Aufnahme habe ich das erste Mal einfach angefangen zu weinen. Weil ich nicht glauben konnte, dass das mein Sohn war», berichtete er.