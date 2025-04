Neuer ORF-Krimi: Diese Begriffe sollten Austro-Kimi-Fans kennen

Vom «Filutierer» zum «Einvernehmen»

Ein besonders faszinierender Aspekt des Austro–Kriminaljargons ist seine Vielfalt an Begriffen für verschiedene Vergehen. Ein «Filutierer» beispielsweise ist ein Betrüger, während «einedrahn» so viel wie betrügen bedeutet. Sollte jemand «okrageln», dann bringt diese Person jemanden um – ein guter Grund, um sofort den «Kieberer» (Polizisten) zu rufen. Diese sorgen dann dafür, dass der Verbrecher «eikastelt» wird – das bedeutet, ins Gefängnis kommt. Wenn die Ermittler jemanden dagegen «einvernehmen», dann verhören sie diese Person nur... Und so sorgen die österreichischen Krimis stets auch für eine unterhaltsame Einführung in die Mundart.