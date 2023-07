Neuer Partner? Das sagt Amira Pocher zu den Gerüchten

Amira Pocher weist Gerüchte um neuen Partner zurück

Mit einer Spekulation der letzten Tage räumte Amira Pocher hingegen komplett auf: Auf einem Event in Wien wurde sie ohne Oliver Pocher und mit einem anderen Mann an ihrer Seite gesichtet. Natürlich heizte das die Gerüchteküche spontan an: Hat Amira Pocher einen neuen Freund? Alles Quatsch stellte sie nun im Podcast klar. Ihre Begleitung heisse Orhan, sei vom Management, habe sie vor Ort betreut und sei einfach nur für sie zuständig gewesen. Ihr «Personal Assistent» sei sogar via Social Media angefeindet worden, nachdem die Fotos verbreitet wurden. Es sei geschmacklos, sich so in eine kriselnde Ehe zu drängen, habe er sich unter anderem anhören müssen.