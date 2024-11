Neuer Pen & Paper-«Tatort» auf Twitch lädt zum Miträtseln ein

Interaktives Krimi–Dinner für «Tatort»–Fans

Ähnlich wie bei einem Krimi–Dinner schlüpfen bei «Kaltes Gold» Darsteller in verschiedene Rollen und müssen im Verlauf des Falls auf die Entscheidungen der eingeloggten Spieler und Spielerinnen reagieren, die sich live an kriminalistischen Ermittlungsarbeiten beteiligen. Bei den Darstellern selbst handelt es sich um in der Krimi– und Twitch–Szene bekannte Namen.