Neuer «Polizeiruf 110» aus München: Wer steckt hinter den Dragqueens?

Im Münchner «Polizeiruf 110: Ein feiner Tag für den Bananenfisch», der am 18. Mai um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, spielen Božidar Kocevski (geb. 1989), Meik van Severen (geb. 1992) und Patrice Griessmeier (geb. 1996) drei Dragqueens, die zu wichtigen Zeuginnen in einem Mordfall werden. Die drei Schauspieler bringen nicht nur ihre professionelle Erfahrung mit, sondern auch persönliche Einblicke in die Welt der Dragqueens.