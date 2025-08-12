Neuer Preis für Spotify Premium: Das ändert sich ab September

Handlungsmöglichkeiten für Abonnenten

In der Mitteilung weist Spotify darauf hin, dass das Premium–Abo jederzeit über die Kontoeinstellungen gekündigt werden kann. Zudem stehen im Account–Bereich alternative Abo–Modelle zur Auswahl. Nutzer, die Fragen zur Preisänderung haben, werden auf die Support–Seiten des Unternehmens verwiesen. Ob und inwiefern hiervon auch die Preise weiterer Abo–Modelle betroffen sind, geht aus der Meldung nicht hervor.