Neuer Premierminister: Charles empfängt Rishi Sunak am Dienstag

König Charles III. (73) wird am kommenden Dienstag (25. Oktober) Ex-Finanzminister Rishi Sunak (42) im Buckingham Palast in London empfangen, um ihn formell zum neuen Premierminister von Grossbritannien zu ernennen. Sunak wird dann offiziell in die Fussstapfen der scheidenden Regierungschefin Liz Truss (47) treten, die am 20. Oktober nach nur 44 Tagen im Amt ihren Rücktritt angekündigt hat.