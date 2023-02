«Sie ist ein Champion»

LeBron Raymone James Sr. kam am 30. Dezember 1984 in der Industriestadt Akron, Ohio, als Einzelkind zur Welt. Seine Mutter Gloria war zu dem Zeitpunkt erst 16 Jahre alt und hatte noch keinen Highschool-Abschluss. Der leibliche Vater von LeBron verliess sie vor der Geburt, sodass sie ihren Sohn alleine in einem Armenviertel grosszog und bei ihrer eigenen Mutter lebte. «Vom ersten Tag an hatte ich immer eine Mutter und einen Vater in meiner Mutter», erzählte LeBron James 2014 in einem Interview mit Journalistin Maria Shriver (67). «Ich war nie ein Kind, das fragte: ‹Wo ist mein Vater?› Sie hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich nicht einmal mehr darüber nachdenken musste. Sie ist definitiv ein Champion.»