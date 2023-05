Wie sieht es nach der Krönung von Charles aus?

Am kommenden Wochenende könnte das allerdings schon wieder anders aussehen, denn Katy Perry könnte viele weitere Follower aus Grossbritannien dazu bekommen. Die US-Sängerin wird am 7. Mai beim Krönungskonzert von König Charles III. (74) auftreten, das, wie die Zeremonie am Tag zuvor, im Fernsehen übertragen wird.