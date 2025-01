Neuer Saugroboter klettert auch über Hindernisse

Saugroboter gibt es mittlerweile wie Sand am Meer: Leise, schnelle, flache, klein. Gemeinsam haben die meisten, dass sie an flachen Schwellen oder anderen treppenartigen Hindernissen scheitern. Der X50 Ultra Complete soll das dank ausfahrbarer «Beine» lösen und so kombinierte Hindernisse von bis zu sechs Zentimetern Höhe überwinden, also beispielsweise eine Türschwelle nach einer kleinen Stufe. Voraussetzung ist allerdings, dass der Abstand zwischen doppelten Schwellen mindestens vier Zentimeter beträgt.