In einer Pressemitteilung der ARD verrät Schauspieler Tim Borys: «Beim ‹Sturm› bekommt man zu spüren, was es bedeutet, so eine Produktion stemmen zu können. Das Team trägt mich durch die Arbeit und ich freue mich, ein kleines Rädchen in dieser fantastischen Produktion zu sein.» Über seine Rolle sagt er: «Julian ist ein Macher. Probleme, egal welcher Natur, packt er sowohl mit dem Pragmatismus eines Kfz-Mechanikers als auch mit der Sensibilität eines Sohns aus einer Grossfamilie an. Er weiss, was er will, und lässt sich, trotz allem Respekt, nicht von Hierarchien einschüchtern.»